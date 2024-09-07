Тайфун "Яги" разрушил крышу стадиона, где должен выступить Канье Уэст

Обрушившийся на южную китайскую провинцию Хайнань супертайфун "Яги" разрушил крышу стадиона "Уюаньхэ", где на следующей неделе должен выступать американский рэпер Канье Уэст. Об этом сообщила гонконгская газета "Синдао жибао".

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По ее данным, большая часть крыши, которая должна укрывать зрителей на трибунах, была сорвана и разрушена ветром. Фрагменты панелей разбросаны по полю и территории спортивного комплекса.

Концерт Уэста и другого исполнителя Ty Dolla Sign должен пройти на стадионе "Уюаньхэ" 15 сентября. Билеты продавались по цене от 680 до 2 000 юаней ($96-280). Как отмечает издание, журналистам не удалось связаться с администрацией стадиона, чтобы получить комментарий о том, отразятся ли разрушения на запланированном концерте.

Стадион "Уюаньхэ" был построен в 2018 году. Площадка способна вместить 41 тыс. зрителей.

До этого Уэст последний раз выступал в Китае 16 лет назад - в 2008 году он дал концерты в Пекине и Шанхае. Жизнь музыканта в свое время была тесно связана с Китаем: когда будущему рэперу было 10 лет, его мать Донда Уэст взяла его с собой на годовую стажировку в Нанкин, где она преподавала английский в Нанкинском университете.

От супертайфуна "Яги" на юге КНР в разной степени пострадали свыше 1,2 млн жителей. Как ранее сообщило Центральное телевидение Китая, в результате удара стихии погибли 3 человека, еще 95 получили ранения.