Названо число жертв тайфуна во Вьетнаме

Не менее четырех человек погибли и 78 ранены из-за супертайфуна «Яги», пришедшего в северную часть Вьетнама, сообщило ТАСС со ссылкой на Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам. Стихийное бедствие также привело к повреждению инфраструктурных объектов в республике.

В столице Ханое и близлежащих провинциях Хоабинь, Хынгйен и Тхайбинь вырваны свыше тысячи деревьев, повреждены 17 электроподстанций. На севере страны закрыты все международные аэропорты.

Ранее сообщалось, что число жертв крупнейшего за последние годы наводнения на Филиппинах, вызванного проливными дождями в результате супертайфуна «Гаеми», выросло до 34. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

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До этого наводнение произошло в американском штате Арканзас. В результате потопа смыло десятки домов, а также обрушился мост. В соседнем штате Миссури менее чем за шесть часов выпало такое количество осадков, какое выпадает раз в 1000 лет. Уровень воды в реке Терки за несколько часов поднялся примерно на 3,6 километра.

Также грязевой поток недавно затопил деревню Руидозо в американском Нью-Мексико. Власти эвакуировали местных жителей. В населенном пункте закрыли мосты. Во всей деревне зафиксированы сильные разрушения, а в некоторых домах произошла утечка газа. Власти призвали жителей подняться на возвышения и зарегистрироваться в местной системе «красного кода».