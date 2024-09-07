В Мурино ссора пары с Северного Кавказа переросла в массовую драку

В городе Мурино Ленинградской области ссора пары с Северного Кавказа переросла в драку с участием десятков человек, пишет интернет-издание 47news.

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По его данным, конфликт начался вечером 6 сентября около дома № 7 на Петровском бульваре. На видео с места событий можно увидеть бритоголовых мужчин, которые агрессивно выясняют отношения.

«Все громко кричали друг на друга, в одного из оппонентов летели предметы и содержимое газового баллончика», — сообщает 47news.

По информации издания, массовая ссора началась после того, как в конфликт пары вмешалась прохожая. Крики и ругань привлекли других участников драки. В итоге двое уроженцев Северного Кавказа 27 и 26 лет были доставлены в полицию, участники конфликта написали друг на друга заявления.

20 августа в городе Сафоново Смоленской области толпа подростков жестоко избила 20-летнего парня, пытавшегося познакомиться с девушкой. Мать пострадавшего Татьяна рассказала «Газете.Ru», что пытается добиться наказания обидчиков сына: она вызывала полицию и писала заявление в прокуратуру, однако никаких подвижек по делу до сих пор нет.