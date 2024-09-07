У главы Минюста Конго Мутамбы обнаружили яд в организме

Глава Минюста Конго Констан Мутамба сдал положительный анализ на наличие яда в организме на фоне сообщений о возможном отравлении, пишет портал Actualité со ссылкой на окружение чиновника.

«Результаты пришли в субботу... Он сдал положительный тест на яд и намерен принять серьёзные меры по уходу за собой», — приводит публикацию РИА Новости.

Отмечается, что на этой неделе в кабинете политика нашли рассыпанный в разных местах белый порошок и подозрительную жидкость.

Ранее сообщалось, что житель подмосковной Балашихи подозревается в том, что полгода травил своих родителей, подсыпая им в еду и напитки сильнодействующие химические вещества. 25-летний молодой человек, по одной из версий, рассчитывал получить квартиру родителей.