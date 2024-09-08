Названа причина вспышки пневмонии в детском лагере на Урале

Вспышка пневмонии в детском лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском произошла из-за неизолированного ребенка с признаками ОРВИ. Эта причина массового заболевания названа на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Известно, что в лагере на Урале заболели пневмонией сразу десять детей.

«Источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания. Распространению заболевания способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Бурятии у 26 детей в лагере обнаружили кишечную инфекцию. К выяснению обстоятельств случившегося подключились органы прокуратуры.