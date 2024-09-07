В российском детском лагере произошла вспышка пневмонии

На Урале в одном из детских лагерей несовершеннолетние начали массово заболевать пневмонией. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Каменске-Уральском. Среди несовершеннолетних, находившихся в детском лагере «Красная горка» на четвертой и пятой сменах, произошла вспышка пневмонии.

По словам родителей, больше восьми детей сейчас находятся в медицинских учреждениях с подтвержденным диагнозом, передает E1.ru. Дирекция «Красной горки» и Роспотребнадзор на данный момент ситуацию не комментировали.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости рядом инфекций. Число случаев заражения коклюшем выросло в 7,6 раза по сравнению со среднемноголетними показателями, а корью и гемофильной инфекцией в 2023 году заболели в 7 и в 2,8 раза больше человек соответственно по сравнению с 2022 годом.