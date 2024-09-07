Голодный ежик не дал взлететь самолету в Германии

В немецком городе Арнштадт самолет не смог взлететь из-за ежа, который выбрался на взлетную полосу.

По словам пилотов сверхлегкого самолета, колючий зверь был занят поисками еды и не хотел освобождать место. Только спустя полчаса людям удалось выпроводить упрямого ежа на соседний луг. Удалялся зверек очень медленно и неохотно, передает Bild.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Рейнос из зоопарка сбежал амурский тигр. Власти призвали местных жителей проявлять осторожность и избегать встречи с хищником. Директор департамента по окружающей среде Аарон де ла Круз сообщил, что зверь успел столкнуться с людьми и сбежать.