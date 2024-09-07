В субботу днем в здании Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) произошёл пожар. Студентов и сотрудников эвакуировали, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает TАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пламя вспыхнуло в здании института на улице Вильгельма Пика, где занимались студенты. В аудитории на пятом этаже загорелись мебель и оборудование, Людей эвакуировали.

«Площадь пожара составляла около 30 кв. м», — сказал представитель оперативных служб.

Пожарным удалось ликвидировать огонь. Из здания были эвакуированы около 50 человек. Информации о пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

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