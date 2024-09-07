В Москве произошел пожар в здании ВГИК

Пожар возник в здании Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В одной из аудиторий на пятом этаже по адресу: улица Вильгельма Пика д. 3, стр. 1, горит мебель и оборудование. Площадь пожара составляет около 30 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Из здания были эвакуированы около 50 человек.

В настоящий момент пожар локализован, тушение продолжается. Информации о пострадавших не поступало.