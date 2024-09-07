Преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали за публикацию антироссийских песен

Чертановский суд Москвы отправил под стражу преподавателя МГТУ им. Н. Э. Баумана, члена одной из участковых избирательных комиссий по делу о разжигании ненависти. Об этом сказано на сайте суда.

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"Ходатайство следствия об избрании Нестеренко А. Н., подозреваемому по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка с использованием интернета) меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - сказано на сайте учреждения.

Причиной для уголовного преследования Нестеренко стали пять украинских песен, которые он разместил во "ВКонтакте". По версии СК, в них содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц.

На сайте МГТУ говорится, что Нестеренко - доцент кафедры философии вуза. Он является автором нескольких книг об Александре Невском, а также членом участковой комиссии №1423 района Люблино от партии "Яблоко".