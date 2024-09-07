Экс-ректор российского вуза обвиняется в растрате более одного миллиона рублей

На Урале экс-ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерий Дубицкий обвиняется в растрате 1 миллиона 35 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на некий источник, близкий к администрации вуза.

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В Екатеринбурге в отношении Дубицкого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. По словам источника, якобы, экс-ректор уже дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде. Однако, по данным Ura.ru, сам фигурант опроверг эти заявления и рассказал, что ни о каком уголовном деле ему никто ничего не сообщал, но если информация о возбуждении уголовного дела против него правда, то он вину не признает и готов защищаться.

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Ранее сообщалось, что Ленинградский районный суд Калининградской области смягчил меру пресечения проректору Балтийского федерального университета имени Канта Елене Мялкиной, проходящей по уголовному делу о растрате 18 миллионов рублей.