В Великобритании нашли массовое захоронение младенцев

Его обнаружили в графстве Большой Манчестер.

В общей могиле находились останки более 300 тел, большая часть из них принадлежала новорождённым.

Как сообщает газета The Times, до 1980-х годов захоронением младенцев, которые родились мёртвыми, занимались больницы, а не их родители. В материале издания говорится, что таких младенцев часто хоронили в общей могиле и такие захоронения ранее были обнаружены в графствах ЛАнкашир, Девон, а также в городах Мидлсбро и Хаддерсфилд.