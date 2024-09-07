Пограничники ФСБ задержали троих иностранцев на границе с Финляндией

В Карелии на территории Лахденпохского района российские пограничники задержали троих иностранцев, пытавшихся перейти границу в сторону Финляндии. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает издание "Петрозаводск говорит".

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Иностранцы (их гражданство не уточняется) были задержаны в пограничной зоне близ поселка Райвио. Они двигались в сторону государственной границы России с целью незаконно пересечь ее и оказаться в Финляндии. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии помешали этому.

Позже их дело было рассмотрено Лахденпохским районным судом. Злоумышленники были признаны виновными в нарушении пограничного режима и правил пребывания иностранцев в России. Всех троих приговорили к выплате штрафа и выдворению за пределы нашей страны.

26 августа в Финляндии задержали трех французов, которые ушли погулять в Россию и вернулись. Инцидент произошел на территории поселка Париккала. Мужчины рассказали, что отправились "посмотреть на природу и птиц", а когда заметили, что находятся на границе, то "любопытство взяло верх", и они решили прогуляться по российской территории. В РФ они прибыли всего несколько минут и самостоятельно пришли назад в Финляндию, но были задержаны финскими пограничниками по доносу местного жителя.