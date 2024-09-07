Стало известно, сколько стоили машиноместа на сгоревшей парковке в Одинцово

Машиноместа на сгоревшей многоуровневой парковке в Одинцово сдавались автовладельцам за 5-6 тыс. рублей в месяц, сообщает Life со ссылкой на Shot.

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В такую сумму оценивались машиноместа на нижних этажах здания, которые в наибольшей степени пострадали от огня. На верхнем открытом уровне машиноместо можно было снять за 3 тыс. рублей в месяц. Машины, которые стояли там, не выгорели полностью. Владелец стоянки не продавал места, а только сдавал их в аренду.

По предварительной информации, на парковке в субботу вели замену асфальта, рабочие использовали газовую горелку и битум. Он загорелся, и огонь быстро перекинулся на автомобили, которые не убрали с парковки на время проведения работ, утверждает Shot.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что пожар мог возникнуть из-за того, что водитель задел газовый баллон при ремонте автомобиля.