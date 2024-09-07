Налоговый долг блогера Блиновской за 4 дня вырос на 2 млн рублей

Налоговые долги блогера Елены Блиновской выросли более чем на 2 миллиона рублей. Причем это произошло за несколько дней, пишут «Известия» со ссылкой на данные открытых источников.

«По состоянию на пятницу, 6 сентября, ее долг составляет 1 231 231 400 рублей. При этом еще 2 сентября она была должна налоговой 1 229 198 405,27 рублей», — пишет газета.

В минувший четверг адвокат Иван Морозов сообщил, что сторона защиты Блиновской обжаловала решение налогового органа о начислении недоимки в 907 млн рублей.

Названа причина объявления в розыск мужа Блиновской

Весной 2023 года блогера задержали по подозрению в мошенничестве с налогами. Следствие полагает, что она уклонилась от уплаты налогов и вместе с супругом легализовала 716 млн рублей.

Ранее Блиновская частично признала свою вину в неуплате налогов.