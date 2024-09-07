Два человека погибли, один пострадал на пожаре в паркинге подмосковного Одинцово. Сейчас огонь удалось локализовать, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«Тело одного погибшего нашли между 2 и 3 уровнями парковки, второго — на 2 уровне», — рассказал источник.

Сгорело около 20 автомобилей.

Сотрудники МЧС продолжают тушение, огонь удалось локализовать на площади 700 квадратов.

Возгорание произошло на многоуровневой парковке в поселке Лесной Городок (Одинцовский округ).

Мощный пожар в Подмосковье попал на видео

Ранее сообщалось, что пожар мог начаться из-за неосторожности при ремонтных работах.