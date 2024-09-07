Россиянин спас немца и его ребенка ценой собственной жизни

Житель Карелии во время отпуска в Калининградской области спас гражданина Германии и его сына, но погиб сам, передает KP.RU. Трагедия произошла во время прогулки мужчины и его невесты по пляжу.

Инцидент произошел в конце июля. МЧС распространило сообщения о запрете купания из-за шторма. Но погодные условия не испугали приехавшего в Калининградскую область жителя Германии. Он полез в море вместе с сыном, но спустя время они начали тонуть. Крик ребенка услышал россиянин и бросился на помощь.

Как сообщает издание, мальчик отделался легким испугом, а его отца смогли откачать прибывшие врачи. Спасатели достали тело жителя Петрозаводска, но специалисты подтвердили его смерть. Отмечается, что на прощание с мужчиной пришли сотни человек. Его похоронили на воинском кладбище рядом с могилами участников спецоперации.

В российском регионе трое мужчин разом утонули на карьере

Ранее стало известно о гибели двухлетнего мальчика в Дагестане. Ребенок упал в самодельный бассейн и утонул. Его родители на момент трагедии занимались домашними делами: отец работал в саду, а мать наводила порядок в доме. У погибшего осталась трехлетняя сестра.

Еще одна трагедия произошла в Ленинградской области. Маленький мальчик захлебнулся во время купания в ванночке. Мать ребенка в это время отвлеклась на телефонный звонок и на несколько минут вышла в подъезд. Вернувшись, она обнаружила бездыханное тело ребенка.