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На Камчатке пес отвлек четырех медведей от своего хозяина

В поселке Светлый на Камчатке мужчина выгуливал свою немецкую овчарку неподалеку от дома. В какой-то момент на улице появились четыре медведя, которые напали на местного жителя и его питомца со спины. Пес Ирбис лаем начал уводить зверей от хозяина, приняв весь удар на себя. Об этом сообщает издание “Глас Народа” со ссылкой на местные СМИ. 

На Камчатке пес отвлек четырех медведей от своего хозяина
© РИА Новости

Мужчина бросился к соседям, позвонил жене, и они вместе поехали искать смелого пса. Позже Ирбис, истекающий кровью, сам вернулся домой к хозяевам. Его срочно отвезли на операцию, в данный момент пес восстанавливается после хирургических вмешательств. 

Как рассказала хозяйка Ирбиса камчатским журналистам, пес потерял много крови после борьбы с медведями, пришлось искать доноров для переливания. Операция прошла успешно, но сейчас врачи не дают конкретных прогнозов. По словам женщины, они с мужем будут бороться за жизнь четвероногого друга всеми силами. 

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