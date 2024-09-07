На Камчатке пес отвлек четырех медведей от своего хозяина

В поселке Светлый на Камчатке мужчина выгуливал свою немецкую овчарку неподалеку от дома. В какой-то момент на улице появились четыре медведя, которые напали на местного жителя и его питомца со спины. Пес Ирбис лаем начал уводить зверей от хозяина, приняв весь удар на себя. Об этом сообщает издание “Глас Народа” со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина бросился к соседям, позвонил жене, и они вместе поехали искать смелого пса. Позже Ирбис, истекающий кровью, сам вернулся домой к хозяевам. Его срочно отвезли на операцию, в данный момент пес восстанавливается после хирургических вмешательств.

Как рассказала хозяйка Ирбиса камчатским журналистам, пес потерял много крови после борьбы с медведями, пришлось искать доноров для переливания. Операция прошла успешно, но сейчас врачи не дают конкретных прогнозов. По словам женщины, они с мужем будут бороться за жизнь четвероногого друга всеми силами.