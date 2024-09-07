На Камчатке ребенок выпал из ехавшей машины

В Петропавловске-Камчатском ребенок выпал из машины во время движения. Видео произошедшего публикует Telegram-канал "ЧП Камчатка".

Инцидент произошел 7 сентября на кольцевой развязке на северо-востоке города и попал на запись видеорегистратора. На кадрах ролика, опубликованного в сети, из движущейся по кольцу машины на ходу выпал ребенок.

Другие автомобилисты бросились на помощь, женщина, находившаяся за рулем внедорожника, в котором ехал ребенок, вышла из авто не сразу, предположительно, это была мать мальчика. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, официальных комментариев от правоохранительных органов также не поступало.

В Хабаровском крае женщина выпала из машины на полном ходу и погибла

До этого сообщалось, что в Кошехабльском районе Адыгеи устанавливаются обстоятельства несчастного случая с ребенком, девочка выпала на проезжую часть из трактора. 30-летний сельчанин посадил в кабину трактора ребенка. Мужчина выезжал на трассу и совершал резкий поворот, в какой-то момент трехлетняя девочка выпала из кабины на проезжую часть через открытое окно. Спасти пострадавшую медики не смогли.