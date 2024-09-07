Женщина ворвалась в больницу и угрожала взрывом

В Верхотурье Свердловской области сотрудники полиции задержали женщину, угрожавшую устроить взрыв в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По свидетельствам очевидцев, неизвестная женщина вошла в здание верхотурьинской больницы, поднялась в отделение хирургии и угрожала взрывом. Россиянка утверждала, что с собой у нее взрывчатка.

Пациентов и персонал медицинского учреждения пришлось эвакуировать, злоумышленницу задержали. На месте работают полицейские и спасатели. Никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Ломоносове фанат игры Hamster Kombat угрожал взорвать детскую площадку. Неизвестный мужчина, представившийся хомячком, сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве на детской площадке. По словам мужчины, под горкой он установил две гексогеновые бомбы весом по 1 кг каждая. Прибывшие на место полицейские провели тщательный осмотр, но ничего подозрительного не обнаружили. Свое поведение представившийся хомячком мужчина объяснил тем, что он "переиграл в Hamster Kombat".