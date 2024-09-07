«Расстреливали мирных»: эвакуированная школьница увидела в кошмарах ВСУ

Эвакуированная из курского села Ворожба Суджанского района школьница призналась, что ей снились кошмары с участием ВСУ, пишет РИА Новости. Во снах девочка видела, как украинские силовики расстреливали мирных граждан.

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Восьмиклассница попала в курское село около 10 лет назад, когда ее семью эвакуировали из донецкого Дебальцево. 6 августа девочка узнала, что ВСУ атаковали приграничье. На следующий день их вместе с односельчанами вывезли в Курск. Семья живет в пункте временного размещения.

Ангелина — моя младшая сестра, ей шесть лет, и брат Артем сильно плакали, когда были прилеты, боялись мимо проезжающих машин. Когда приехали в Курск, Ангелине, похоже, стали сниться кошмары про это. Во сне она говорит: мамуля, поехали домой. А мне снилось, как я со знакомыми приехала в Ворожбу, а там украинцы были и расстреливали мирных жителей. Начиталась новостей, наверное, — добавила девочка.

Школьница пожелала, чтобы все происходящее побыстрее закончилось. Она хочет вернуться в школу к одноклассникам. Сейчас она учится дистанционно.

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