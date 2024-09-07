В Воронежской области объявлена эвакуация нескольких сел

Из-за детонации «взрывоопасных предметов» после атаки беспилотника ВСУ, будет проведена эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, сообщил губернатор Воронежской области Гусев.

По его словам, о начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб. Гусев также в своем Telegram-канале напомнил о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места падения беспилотника.

В Воронеже беспилотник врезался в многоэтажку

Ранее после уничтожения беспилотника в Острогожском районе в Воронежской области возник пожар и детонация «взрывоопасных предметов».