На востоке США самолет упал на кукурузное поле

В американском штате Индиана одномоторный самолет Piper PA-46 с четырьмя людьми на борту потерпел крушение, пишет журнал Newsweek.

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Согласно публикации, самолет вылетел из аэропорта Форт-Додж в штате Айова утром 6 сентября и направлялся в муниципальный аэропорт Андерсон. Капитан местной полиции Дарвин Двиггинс рассказал, что воздушное судно упало на кукурузное поле, при этом никому не борту спастись не удалось.

«При первом заходе на посадку самолет зашел на слишком большую высоту», — отметил Двиггинс.

12 сентября 2023 года Airbus-A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в пшеничном поле под Новосибирском. SHOT узнал, что теперь лайнер хотят распилить на металлолом, так же как и самолет этой же авиакомпании, который аварийно сел в кукурузном поле в 2019 году. Восстанавливать самолет не будут, так как это финансово невыгодно.

Ранее «Газета.Ru» узнала у участника «чуда на кукурузном поле», как оно выглядело для тех, кто был на борту.