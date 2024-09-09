Пожар после атаки БПЛА российского региона локализован

Пожар в Острогожском районе Воронежской области, начавшийся после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), локализован. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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«Идет активная фаза разминирования территории и тушения пожара. Выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что восстановлено энергоснабжение одного села. Также возобновлено движение по дороге Воронеж — Луганск.

В ночь на 7 сентября Гусев заявил, что после подавления беспилотного летательного аппарата в Острогожском районе началась детонация взрывоопасных предметов.