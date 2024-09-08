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Возникший из-за БПЛА ВСУ пожар в Воронежской области локализован

Ландшафтный пожар, произошедший в Острогожском районе Воронежской области после падения фрагментов украинских беспилотников, локализован, детонация происходит реже, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Возникший из-за БПЛА ВСУ пожар в Воронежской области локализован
© РИА Новости

Он добавил, что угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует, передает ТАСС.

Гусев также сообщил, что специалисты восстановили электроснабжение одного из оставшихся без света сел, еще в одном продолжаются работы на электросетях. Ведется разминирование территории и тушение пожара.

Ранее сообщалось, что после уничтожения беспилотника в Острогожском районе в Воронежской области возник пожар и детонация «взрывоопасных предметов». Объявлена эвакуация нескольких сел. На территории региона из-за пожара ввели режим ЧС.

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