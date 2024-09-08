Возникший из-за БПЛА ВСУ пожар в Воронежской области локализован

Ландшафтный пожар, произошедший в Острогожском районе Воронежской области после падения фрагментов украинских беспилотников, локализован, детонация происходит реже, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он добавил, что угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует, передает ТАСС.

Гусев также сообщил, что специалисты восстановили электроснабжение одного из оставшихся без света сел, еще в одном продолжаются работы на электросетях. Ведется разминирование территории и тушение пожара.

Ранее сообщалось, что после уничтожения беспилотника в Острогожском районе в Воронежской области возник пожар и детонация «взрывоопасных предметов». Объявлена эвакуация нескольких сел. На территории региона из-за пожара ввели режим ЧС.