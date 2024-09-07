У арестованного главы департамента МЭР Храновского нашли активы на сотни млн рублей

У директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского нашли активы на сотни млн рублей, в том числе усадьбу в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley. Об этом пишет «Коммерсант».

Первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин подписал иск, направленный в Кунцевский райсуд Москвы, о конфискации активов Храновского и членов его семьи. Прокуратура считает, что имущество фигуранта уголовного дела о хищении средств из бюджета и превышении должностных полномочий имеет коррупционное происхождение.

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По данным газеты, при обыске у чиновника правоохранители изъяли $433 тыс., €53 тыс. и 3,7 млн руб., которые вместе с элитными авто и недвижимостью должны быть конфискованы, поскольку были получены в виде коррупционного дохода.

26 марта ФСБ сообщила, что задержала участников преступной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. Участников группы подозревают в том, что они совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений края в целях рейдерского захвата.

Ранее ФСБ опубликовала кадры с обысками у задержанных коррупционеров из Минэкономразвития.