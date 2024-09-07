Минобороны признали потерпевшей стороной по делу руководителей завода "Телта"

Министерство обороны признано потерпевшей стороной по делу топ-менеджеров Пермского телефонного завода "Телта", которые обвиняются в особо крупном мошенничестве. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

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"Исходя из предъявленного подсудимым Морозову И. В., Высокову А. П., Гришиной Е. В., Пальмову А. С. каждому, обвинения, действия подсудимых, связанные с обманом и злоупотреблением доверием, и направленные на незаконное изъятие денежных средств потерпевшего, совершены по месту нахождения департамента государственных закупок Минобороны России, поскольку, как следует из обвинительного заключения, именно туда направлялись документы, содержащие ложные сведения", - сказано в одном из документов дела, который есть в распоряжении ТАСС.

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В настоящее время дело передано по подсудности из Таганского суда в Мещанский для рассмотрения по существу.

По делу проходят гендиректор завода "Телта" Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер Игорь Морозов, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Их обвиняют в хищении денег в период 2014-2023 гг. при поставках телефонных аппаратов по государственным контрактам для нужд министерства обороны. Телефоны были произведены на предприятии "Телта".

Как сказано в картотеке арбитражных дел, в 2022-2023 гг. Минобороны России многократно обращалось в суды с требованием взыскать с завода неустойку по договорам поставки средств связи. Зачастую суды выносили решения в пользу оборонного ведомства.

Помимо этого, гендиректор завода "Телта" и главный бухгалтер проходят по делу о взятке экс-начальнику Главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. В рамках этого расследования оба признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием. Шамарин вину не признает.

По данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для Минобороны и общее покровительство получил взятку от Высокова и Гришиной в размере более 30 млн рублей. Все фигуранты находятся под стражей.