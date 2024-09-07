В Росавиации рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8
Бортовые самописцы Ми-8, который 31 августа потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец на Камчатке, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
По его словам, в настоящее время с черными ящиками работают специалисты. В регионе работает комиссия МАК и комиссия, работающая совместно с Росавиацией и Ространснадзором.
После крушения вертолета Ми-8 на Камчатке все члены экипажа и пассажиры погибли
«Уже была у авиакомпании авиакатастрофа ранее, были замечания, они были устранены, и авиакомпания продолжила эксплуатацию. <…>. Мы понимаем, что многие населенные пункты Камчатки не обеспечены никаким другим видом транспорта, кроме авиационного, и ту социальную напряженность, которая может возникнуть, мы тоже должны не допустить», — заявил Ядров.
Обломки вертолета авиакомпании «Витязь-Аэро» были найдены 1 сентября. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров, все они погибли. По факту крушения заведено дело.