$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

В Росавиации рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8

Бортовые самописцы Ми-8, который 31 августа потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец на Камчатке, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

В Росавиации рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8
© Илья Наймушин/РИА Новости

По его словам, в настоящее время с черными ящиками работают специалисты. В регионе работает комиссия МАК и комиссия, работающая совместно с Росавиацией и Ространснадзором.

После крушения вертолета Ми-8 на Камчатке все члены экипажа и пассажиры погибли

«Уже была у авиакомпании авиакатастрофа ранее, были замечания, они были устранены, и авиакомпания продолжила эксплуатацию. <…>. Мы понимаем, что многие населенные пункты Камчатки не обеспечены никаким другим видом транспорта, кроме авиационного, и ту социальную напряженность, которая может возникнуть, мы тоже должны не допустить», — заявил Ядров.

Обломки вертолета авиакомпании «Витязь-Аэро» были найдены 1 сентября. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров, все они погибли. По факту крушения заведено дело.

Происшествия
Дмитрий Ядров
Ространснадзор
Межгосударственный авиационный комитет
Росавиация