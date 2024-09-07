В школе в штате Мэриленд произошла стрельба

В США в школе города Джоппатаун произошла стрельба, сообщает РИА Новости.

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Один подросток тяжело ранен. Огонь был открыт из-за драки в мужском туалете. Подозреваемый в стрельбе произвел один выстрел, после чего скрылся с места происшествия.

В школе американского штата Джорджия произошла стрельба

Пострадавший госпитализирован. Им оказался 15-летний несовершеннолетний, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемый задержан. Это 16-летний ученик школы.

Ранее стрельба произошла в школе в штате Джорджия. Погибли четыре человека, около 30 пострадали. Огонь открыл 14-летний ученик, который был задержан.