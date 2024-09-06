В Белгородской области несколько сел остались без света после атаки ВСУ

Волоконовский район Белгородской области обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших нет. В нескольких селах отсутствует электроснабжение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела есть повреждения на линии электроснабжения. Без света временно остаются жители сел Тишанка, Новое и хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка, Шаховка", - сообщил он.

В селе Новое Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал частное домовладение - выбиты окна и повреждены ворота. Также в Борисовском районе в селе Березовка после атаки БПЛА в доме выбиты окна, посечен забор.