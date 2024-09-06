В Кронштадте задержали банду квартирных аферистов

Банда квартирных аферистов девять лет орудовала в Кронштадте. За эти годы им удалось разжиться семью квартирами, сообщила в своем Ирина Волк.

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По информации следствия, мошенники действовали с 2014-го по 2023 год. Злоумышленники тщательно подходили к выбору жертв, останавливаясь на горожанах с низким уровнем дохода. Войдя в доверие, они предлагали пострадавшим улучшить жилищные условия. Кроме того, они обещали помочь погасить коммунальные долги. Получив согласие, махинаторы продавали недвижимость, а собственников переселяли в непригодные для проживания квартиры.

Возбуждено семь уголовных дел по статье о мошенничестве, еще в одном случае речь идет о покушении на мошенничество. Подозреваемых задержали. На данный момент известно о семерых участниках группировки: двое находятся под стражей, еще пятерым ограничен выезд из страны.

Ранее в сети мошенников угодила жительница Тюмени. Горожанка взяла кредит на 1,2 миллиона рублей и лишилась машины. Согласившись на фиктивную сделку, женщина продала и квартиру, а теперь уволилась, чтобы караулить ее от новых хозяев.