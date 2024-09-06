В Зеленограде произошел пожар в депо «Крюково»

В Зеленограде загорелись ливневые очистные сооружения на стройплощадке рядом с моторвагонным депо «Крюково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Там отметили, что ситуация никак не повлияла на движение поездов. Для помощи МЧС в район возгорания был направлен пожарный поезд со станции Ховрино.

При этом, согласно информации «РИА Новости», огонь охватил пластиковые емкости в депо «Крюково». Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано.