В Германии произошел пожар на горе Броккен

Сильный лесной пожар произошел на горе Броккен (горный массив Гарц) в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт), из района эвакуированы около 500 человек, прежде всего туристы и постояльцы отелей. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местных властей.

Эвакуация продолжается, оказавшихся в опасной зоне вывозят с горы на автобусах. Пожар тушат около 100 пожарных, задействованы два самолета, а также вертолет. Власти города Вернигероде и района Гарц сформировали совместный кризисный штаб.