Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании трех девушек в Москве

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над тремя девушками в районе Аэропорт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственными органами СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). По данным следствия, вечером 31 августа и 2 сентября 2024 года гражданин, находясь вблизи жилого дома, расположенного в 1-м Балтийском пер., напал на трех незнакомых девушек и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. Фигурант задержан. С ним проводятся следственные действия. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела», – рассказали в пресс-службе.

В СК добавили, что центральный аппарат ведомства взял на контроль ход исполнения поручения.