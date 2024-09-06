Мужчина вышел покурить во двор без футболки и был арестован

Мужчина из Москвы был арестован после того, как он вышел на улицу без футболки, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел в районе Коптево. Оказалось, что полицейские заметили на его обнаженном теле несколько татуировок с нацистской символикой.

В полицейском участке было возбуждено дело против него за демонстрацию нацистской символики, – говорится в сообщении.

На суде обвиняемый признал свою вину. Его отправили под стражу на 15 суток.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 36-летнего мужчину, который прокричал фразу о Курске и скрылся в ресторане быстрого питания. Примечательно, что обклеенный нацистской и украинской символикой петербуржец был без одежды. Нарушителя доставили в отдел полиции, где был составлен протокол о публичной демонстрации нацистской символики.

До этого появилась информация, что пользователи Wildberries могут приобрести товары, которые запрещены законодательством страны. Речь идет не только о гаджетах для шпионажа, но и об изделиях с нацистской символикой и оружии. При этом некоторые продавцы атрибутики с запрещенными символами, если возникают претензии, просто меняют описание и заглавное фото товара.