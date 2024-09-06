Член комиссии умерла при проверке Богоявленского монастыря

Во время проверки Богоявленского монастыря в украинской Кременце (Тернопольская область) умерла член комиссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что умершая входила в комиссию от министерства культуры и информационной политики. Во время осмотра монастыря на предмет сохранности госимущества женщина внезапно скончалась. При этом полиция не обнаружила следов насильственной смерти.

«Трагический случай произошел вчера, 5 сентября. Во время проверки состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, а именно Богоявленского монастыря, скоропостижно скончалась представительница комиссии», — сообщает источник.

Ранее в Сретенский мужской монастырь в Москве перенесли мощи святых.