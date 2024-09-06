Число отравившихся шаурмой в Карелии выросло до 91 человека

Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа в Карелии выросло до 91 человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Там отметили, что 43 случая острой кишечной инфекции были зафиксированы у детей до 17 лет. У всех пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" подтверждена этиология заболевания, установлен диагноз — сальмонеллез. Лабораторные исследования пищевой продукции продолжаются», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось об аресте подозреваемого в массовом отравлении шаурмой в Карелии. Его заключили под стражу на два месяца.