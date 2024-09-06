Самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет индийской авиакомпании Air Vistara совершил экстренную посадку в турецком городе Эрзурум из-за сообщения о бомбе на борту, передает телеканал TRT.

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По информации канала, борт выполнял рейс Мумбаи — Мюнхен. В воздушном судне было 247 пассажиров.

«Сейчас самолет на земле в безопасной зоне. Прием и отправка самолетов из аэропорта временно прекращены. Наши специалисты-саперы проводят осмотр», — сообщил в эфире TRT губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи.

По его словам, самолет продолжит полет, если информация о бомбе не подтвердится.