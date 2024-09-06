Пьяного спасателя задержали при пересечении границы с РФ

Пьяного эстонского спасателя задержали при пересечении границы с Россией на катере. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что судно было замечено 5 сентября на озере Ляммиярв, оно незаконно вышло в воды РФ. Пограничники смогли связаться с судном и оно вернулось на территорию Эстонии. После этого катер был задержан, он принадлежал спасательному департаменту республики.

«Пограничник доставил водителя катера и двух сопровождавших его пассажиров в Вярску, где составили протокол о правонарушении на водителя катера за незаконное пересечение контрольной линии и управление водным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в тексте.

В спасательном департаменте Эстонии подтвердили, что задержанный является их сотрудником, он самовольно воспользовался лодкой в нерабочее время. Там назвали данный инцидент «досадным».