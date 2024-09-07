В Новой Москве трех подростков задержали за избиение мужчины

Сотрудники полиции оперативно задержали трех подростков, которые избили мужчину в Щербинке в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых и доставили их в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сказали в пресс-службе, уточнив, что задержаны трое подростков.

В ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили видеозаписи, на которых подростки в Щербинке избивают мужчину, в том числе ногами по лицу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подозреваемые задержаны по ст. 91 УПК РФ. "В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - подытожили в ведомстве.