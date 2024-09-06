Автору Mr. Freeman заочно назначили восемь лет колонии

Хорошевский суд Москвы назначил восемь лет колонии заочно автору веб-сериала Mr. Freeman Павлу Мунтяну* за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Согласно материал дела, Мунтян размещал у себя в социальных сетях недостоверные сведения о действиях ВС РФ в украинском городе Буча.

«Признать виновным… назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Также мультипликатору запретили на три года администрировать интернет-ресурсы.

Напомним, что в апреле 2023 года Мунтян был включен в список иностранных агентов, а в декабре объявлен в розыск. В феврале 2024 года мультипликатора заочно арестовали На данный момент он находится за пределами РФ.

*признан в России иноагентом