Неизвестные пытались ослепить пилотов авиарейса в Тюмень

В Москве сотрудники одной из авиакомпаний доложили об очередной попытке воспрепятствовать полету пассажирского самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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По информации канала, 5 сентября пилоты самолета «ЮТэйр», следовавшего из Москвы в Тюмень, связались с диспетчерами и рассказали, что 25 километров восточнее столицы их пытались ослепить лазером зеленого цвета. Сотрудники авиакомпании отметили, что это не повлияло на безопасность полета.

До этого пассажирский самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за собаки, выбежавшей на взлетно-посадочную полосу. Когда экипаж самолета собирался сесть в аэропорту прибытия, на взлетно-посадочной полосе появилась собака. Диспетчер оповестил о произошедшем пилотов и рекомендовал им уйти на второй круг.