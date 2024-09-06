СК предъявил обвинение генерал-майору Муминджанову

СК предъявил обвинение замкомандующему Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о взятке, передает пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили против него дело 2 сентября. Генерал-майора задержали в Воронеже, после чего этапировали в Москву для следственных действий.

Правоохранители выяснили, что Муминджанов, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны РФ, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.