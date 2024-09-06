Названа причина пожара на Омском НПЗ, где погиб человек
Взрыв газовоздушной смеси при проведении подрядной организацией ремонтных работ на Омском нефтеперерабатывающем заводе стал причиной пожара 28 августа, при котором пострадали шесть и один человек погиб. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.
"26.08.2024 при ведении опасных работ (подрядной организацией ООО "Нефтехимремонт" выполнялись ремонтные работы на установке "Комплекс ЭЛОУ-АВТ" - разборка теплообменника с демонтажем пучка) произошел взрыв газовоздушной смеси в районе колонны поз. С-304 с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 1 000 м2. В результате аварии пострадало семь человек, один из них погиб", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что комиссия, которая расследует обстоятельства и причины аварии, еще не завершила работу.