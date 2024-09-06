Названа причина пожара на Омском НПЗ

Взрыв газовоздушной смеси при проведении подрядной организацией ремонтных работ на Омском нефтеперерабатывающем заводе стал причиной пожара 28 августа, при котором пострадали шесть и один человек погиб. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.

"26.08.2024 при ведении опасных работ (подрядной организацией ООО "Нефтехимремонт" выполнялись ремонтные работы на установке "Комплекс ЭЛОУ-АВТ" - разборка теплообменника с демонтажем пучка) произошел взрыв газовоздушной смеси в районе колонны поз. С-304 с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 1 000 м2. В результате аварии пострадало семь человек, один из них погиб", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что комиссия, которая расследует обстоятельства и причины аварии, еще не завершила работу.