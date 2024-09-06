Подростки по заказу сожгли BMW в Москве

Четверо подростков сожгли на западе Москвы BMW по заказу неизвестного, который пообещал им заплатить по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

© Прокуратура города Москвы

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 2 сентября во дворе по ул. Лобачевского. На записи камер видеонаблюдения видно, что один из подростков облил лобовое стекло жидкостью, второй - поджег, а третий снимал на камеру мобильного телефона. Машина сгорела полностью, были повреждены рядом стоящие автомобили, ущерб оценивается в сумму свыше 6 млн рублей.

«При координирующей роли Никулинской межрайонной прокуратуры установлены личности четверых 17-летних злоумышленников. Со слов подростков, они действовали за обещанное неизвестным лицом денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей (по 100 тысяч рублей каждому)», - сообщило сегодня надзорное ведомств.

Для того, чтобы поджечь машину, они купили бензин, баллончик красной краски и медицинские маски. Подросткам предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба).

Ранее в подмосковной Балашихе неизвестные подожгли машины на парковке жилого дома. Два автомобиля сгорели полностью, один получил значительные повреждения. При пожаре никто не пострадал.