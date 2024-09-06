На бывшего мэра Энергодара совершено покушение

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о покушении на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация, еще раз подчеркну, легче не становится, количество угроз нарастает. Есть террористические действия против гражданского населения», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, несколько дней назад было совершено покушение на Шевчика, который сейчас является сотрудником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Шевчика. В результате произошедшего экс-мэр Энергодара тяжело пострадал, сообщил Лихачев.

16 апреля глава сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко. По его словам, взрывное устройства исполнители преступления разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Взрывчатка сдетонировала, когда парламентарий открывал ворота, чтобы припарковать свой автомобиль во дворе.