Дело экс-командующего 58-й армией передали в прокуратуру

Адвокат Сергей Буйновский заявил, что дело экс-командующего 58-й армией Ивана Попова передали в прокуратуру. Адвокаты хотят добиться прекращения дела или дополнительного расследования, передает РИА Новости.

Попов сейчас находится под домашним арестом, который продлится как минимум до 11 октября. Его адвокат настаивает на неполноте предварительного расследования и «неисследовании версий о непричастности» Попова к деяниям, которые ему вменяют.

Попов был задержан в мае 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В деле идет речь о хищении в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката.

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В июле ТАСС сообщало, что следствие по этому делу вышло на финальную стадию. В сентябре Попов направил ходатайство о допросе восьми его сослуживцев в качестве свидетелей защиты.