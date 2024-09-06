$89.70+0.7899.19+1.12
Почта

Дело экс-командующего 58-й армией передали в прокуратуру

Адвокат Сергей Буйновский заявил, что дело экс-командующего 58-й армией Ивана Попова передали в прокуратуру. Адвокаты хотят добиться прекращения дела или дополнительного расследования, передает РИА Новости.

Дело экс-командующего 58-й армией передали в прокуратуру
© РИА Новости

Попов сейчас находится под домашним арестом, который продлится как минимум до 11 октября. Его адвокат настаивает на неполноте предварительного расследования и «неисследовании версий о непричастности» Попова к деяниям, которые ему вменяют.

Попов был задержан в мае 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В деле идет речь о хищении в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката.

«Пародия на правосудие»: кому мешает генерал Попов на самом деле

В июле ТАСС сообщало, что следствие по этому делу вышло на финальную стадию. В сентябре Попов направил ходатайство о допросе восьми его сослуживцев в качестве свидетелей защиты.

Происшествия
Иван Попов
1