Мошенники украли у профессора МГУ почти 500 тысяч рублей

Мошенники украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ. Как рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полиция задержала молодого человека, который должен был перевести сообщникам полученные средства.

По предварительной информации, на телефон мужчины позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил профессору, что с его счета произведено незаконное списание, и попросил помочь в задержании «злоумышленников». Жертве предложили снять все имеющиеся средства со счетов и передать их на проверку.

«Мужчина поверил незнакомцу, выполнил его указания и отдал водителю такси 460 тысяч рублей. Сразу после этого связь прервалась», — сказала Волк.

После этого потерпевший понял, что его обманули мошенники и обратился к участковому, сообщив ему номер транспортного средства. Полицейские установили указанную машину на Менделевской улице, и водитель назвал адрес, по которому должен был доставить пакет. При передаче похищенных денег правоохранители задержали молодого человека.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Полиция устанавливает предполагаемых соучастников преступления.