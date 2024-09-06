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Мошенники украли у профессора МГУ почти 500 тысяч рублей

Мошенники украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ. Как рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полиция задержала молодого человека, который должен был перевести сообщникам полученные средства.

Мошенники украли у профессора МГУ почти 500 тысяч рублей
© РИА Новости

По предварительной информации, на телефон мужчины позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил профессору, что с его счета произведено незаконное списание, и попросил помочь в задержании «злоумышленников». Жертве предложили снять все имеющиеся средства со счетов и передать их на проверку.

«Мужчина поверил незнакомцу, выполнил его указания и отдал водителю такси 460 тысяч рублей. Сразу после этого связь прервалась», — сказала Волк.

После этого потерпевший понял, что его обманули мошенники и обратился к участковому, сообщив ему номер транспортного средства. Полицейские установили указанную машину на Менделевской улице, и водитель назвал адрес, по которому должен был доставить пакет. При передаче похищенных денег правоохранители задержали молодого человека.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Полиция устанавливает предполагаемых соучастников преступления.

Происшествия
Ирина Волк
МВД России
МГУ