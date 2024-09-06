На западе Польши обнаружены радиоактивные отходы

Радиоактивные отходы были обнаружены в населенном пункте Седлец на западе Польши, сообщает радиостанция RMF FM.

Как отмечается в сообщении, в пункте Седлец в Великопольском воеводстве были обнаружены около 50 радиоактивных источников. В данный момент на месте работают спасатели, к месту направляются экологической и химической аварийно-спасательной службы, им предстоит изучить изъятые образцы, передает РИА «Новости».

По данным радиостанции, изначально радиоактивные отходы обнаружили сотрудники полиции на частной территории, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводится.

Ранее Минобороны России показало карту распределения радиоактивных веществ в случае выброса с ЗАЭС.