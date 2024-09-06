Женщина погибла в результате обвала скалы в Дагестане

Обвал скалы в Дагестане повредил автомобиль, внутри которого находилась женщина. Он полученных травм она скончалась, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора в телеграм-канале.

По данным ведомства, обвал произошел 5 сентября около 21:00 по московскому времени на 37-километре трассы Буйнакск – Гимры – Чирката в Унцукульском районе. Повреждения получила машина Lada Largus, направлявшаяся в Ботлихский район. Водитель и пассажирка пострадали, последняя скончалась по пути в больницу.

На данный момент обвал расчищен, препятствий для движения транспорта нет, уточнили в Дагестанавтодоре.

Ранее СК России начал проверку после появившейся в СМИ информации о том, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила собственного ребенка. Как рассказали правоохранители, женщина – многодетная мать, которая избивает своих детей, употребляет запрещенные вещества и ведет аморальный образ жизни.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Беляеву доложить о предварительных результатах проверки и принятом решении. Прокуратура Дагестана также начала проверку.